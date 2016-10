Raad Waalwijk stemt in met verkoop RKC-stadion

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk gaat onderhandelen met projectontwikkelaar Peters Project Ontwikkeling over de verkoop van het Mandemakers Stadion, de thuishaven van RKC Waalwijk. Volgens de club uit de Jupiler League zou dat een voorwaarde zijn voor continuering van betaald voetbal in de Brabantse stad.

Door ANP - 20-10-2016, 22:41 (Update 20-10-2016, 22:41)

De nieuwe eigenaar van het stadion zou meteen ook de schulden van de club aan de gemeente overnemen, waarmee het dreigende gevaar van verlies van de licentie geweken is. ,,Er moeten nog wel een paar dingen uitonderhandeld worden maar dit is voor nu de allerbelangrijkste stap die we hebben kunnen nemen'', zei RKC-directeur Remco Oversier bij Omroep Brabant na afloop van de raadsvergadering. Daarin was met 21 tegen 5 een voorstel aangenomen de onderhandelingen met PPO over een verkoop van het stadion te openen.