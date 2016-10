Kuijt krijgt rust tegen Zorja Loegansk

ROTTERDAM - Feyenoord speelt donderdagavond in de Europa League zonder Dirk Kuijt tegen Zorja Loegansk uit Oekraïne. Hij krijgt van trainer Giovanni van Bronckhorst rust met oog op de competitiekraker zondag in De Kuip tegen Ajax. Renato Tapia is zijn vervanger.

Door ANP - 20-10-2016, 20:32 (Update 20-10-2016, 20:32)

Ruim twee jaar geleden speelde Feyenoord ook al tegen ploeg uit Oekraïne. De Rotterdammers verspeelden toen een 3-0-voorsprong. In blessuretijd zorgde Elvis Manu alsnog voor de overwinning. Manu speelt nu voor het Engelse Brighton.