'Garcia nieuwe trainer Olympique Marseille'

MARSEILLE - Karim Rekik krijgt een nieuwe trainer bij Olympique Marseille. De club heeft donderdag overeenstemming bereikt met Rudi Garcia over een contract van drie jaar.

Door ANP - 20-10-2016, 15:05 (Update 20-10-2016, 15:16)

De Fransman is de opvolger van interim-trainer Franck Passi, die aan het einde van het vorige seizoen werd aangesteld als tijdelijke vervanger van de ontslagen Spanjaard Michel. Garcia legde in januari zijn functie neer bij AS Roma. Hij had eerder ook de eerste elftallen van Saint-Étienne en OSC Lille onder zijn hoede. Garcia zit zondag tijdens de uitwedstrijd tegen landskampioen Paris Saint-Germain voor het eerst op de bank bij zijn nieuwe club.

Olympique Marseille, in 1993 nog winnaar van de Champions League, staat op dit moment teleurstellend twaalfde in Ligue 1. De nieuwe Amerikaanse eigenaar Frank McCourt wil echter weer een topclub maken van Olympique Marseille. Hij beloofde eerder deze week 200 miljoen euro in de club te stoppen.