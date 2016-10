Ajax laat Van Bladeren naar Vigo komen

VIGO - Trainer Peter Bosz heeft donderdag Stan van Bladeren op het laatste moment opgeroepenvoor de uitwedstrijd van Ajax bij Celta de Vigo. De doelman is uit voorzorg bij de selectie gehaald omdat tweede keeper Diederik Boer woensdagavond een polsblessure heeft opgelopen tijdens de afsluitende training voor het duel in de Europa League.

Door ANP - 20-10-2016, 10:32 (Update 20-10-2016, 10:32)

Van Bladeren meldt zich donderdagmiddag in Vigo. Het duel tussen de Spaanse club en Ajax begint donderdagavond om 19.00 uur in Estadio Balaídos. De negentienjarige Van Bladeren maakte op 6 februari 2015 zijn debuut in het betaald voetbal voor Jong Ajax in een duel met FC Volendam. Tot nu toe is dat zijn enige officiële wedstrijd voor het beloftenelftal.

Ajax verdedigt donderdagavond de koppositie in groep G van de Europa League. Celta de Vigo staat tweede met twee punten minder.