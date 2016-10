Guardiola verdedigt tactiek na afslachting

BARCELONA - Trainer Pep Guardiola van Manchester City heeft ondanks de dramatische uitslag geen spijt van zijn offensieve tactiek woensdagavond in het pouleduel met FC Barcelona in de Champions League. In Camp Nou ging City met 4-0 hard onderuit tegen de Spaanse sterrenploeg. Lionel Messi kon drie keer scoren.

Guardiola besloot zijn oude club met durf te bestrijden. ,,Er waren twee manieren om deze wedstrijd te benaderen. We hadden ook terug kunnen leunen maar zo wil ik niet spelen. De spelers van Barelona hebben juist baat bij balbezit, dan kunnen ze de meeste schade aanrichten.''

Guardiola verdedigde ook zijn keeper Claudio Bravo die vroeg in de tweede helft van het veld werd gestuurd na een blunder die hij corrigeerde met hands buiten zijn eigen strafschopgebied. ,,Hij is een van de beste keepers ter wereld. Hij was de eerste die zich verontschuldigde in de kleedkamer'', onthulde de Spaanse coach.

,,Het is al moeilijk om Barcelona met elf man te bestrijden. Met tien man was het echt over'', blikte hij terug. ,,We waren niet zo slecht als het resultaat doet vermoeden'', luidde zijn conclusie.