ANP Wild zorgt voor eerste goud op afvalkoers

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Op de eerste dag van de EK baanwielrennen heeft de Nederlandse afvaardiging woensdag twee medailles veroverd. Kirsten Wild won de afvalkoers, terwijl Wim Stroetinga het brons pakte op het onderdeel scratch.

Door ANP - 19-10-2016, 23:17 (Update 19-10-2016, 23:17)

Wild, koud terug uit Qatar waar ze zilver won bij het WK wielrennen op de weg, was in de finale van de afvalkoers te sterk voor titelverdedigster Katie Archibald uit Schotland.

Donderdag komt de 34-jarige Wild opnieuw in actie in Saint-Quentin-en-Yvelines nabij Parijs, op het onderdeel scratch. Daarnaast gaat het Nederlands viertal op jacht naar brons in de ploegenachtervolging bij de mannen. Ook komen de Nederlandse sprintploegen (mannen en vrouwen) in actie. Jan-Willem van Schip rijdt mee in de afvalkoers.