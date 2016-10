Strootman terug bij AS Roma

ROMME - Kevin Strootman kan donderdagavond met AS Roma uitkomen tegen Austria Wien in de Europa League. De middenvelder is hersteld van een lichte blessure. Trainer Luciano Spalletti heeft hem opgenomen in zijn selectie voor het derde groepsduel.

Door ANP - 19-10-2016, 19:52 (Update 19-10-2016, 19:52)

Strootman miste zaterdag de uitwedstrijd van zijn ploeg bij Napoli. Hij speelde vorige week wel met het Nederlands elftal tegen Wit-Rusland en Frankrijk.

AS Roma en Austria Wien leiden groep E met vier punten uit twee duels.