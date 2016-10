AZ mist Vlaar tegen Maccabi

ALKMAAR - Ron Vlaar en Alireza Jahanbakhsh zijn de enige afwezigen bij AZ, dat donderdagavond voor de Europa League aantreedt tegen Maccabi Tel Aviv.

Door ANP - 19-10-2016, 18:14 (Update 19-10-2016, 18:14)

Vlaar ontbrak zaterdag verrassenderwijs ook al in het thuisduel tegen Vitesse, hoewel hij eerder speelklaar leek. ,,Ron heeft geen training gemist, maar blijft last houden van zijn kuit'', gaf trainer John van den Brom woensdag aan tijdens de persconferentie in de aanloop naar het cruciale duel tegen de ploeg van coach Shota Arveladze.

Eerder werd al bekend dat Jahanbakhsh niet in de wedstrijdselectie van de Alkmaarders zit. De Iraniër loopt het risico in de toekomst niet meer voor zijn land te mogen uitkomen, als hij tegen een Israëlische ploeg speelt. Het Iraanse regime erkent Israël niet.