ANP Feyenoord nog zonder Elia tegen Loegansk

Door ANP - 19-10-2016, 18:13 (Update 19-10-2016, 18:13)

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord wil in het tweeluik met Zorja Loegansk de basis leggen voor een langer verblijf in de Europa League na de winterstop. ,,Deze twee wedstrijden zijn redelijk bepalend'', blikte trainer Giovanni van Bronckhorst vooruit naar het eerste duel met de tegenstander uit Oekraïne, donderdagavond in De Kuip.

Feyenoord heeft drie punten in de eerste twee groepswedstrijden verzameld, net als Manchester United dat donderdag koploper Fenerbahçe (4 punten) ontvangt. Zorja Loegansk kwam vooralsnog niet verder dan een gelijkspel tegen de Turkse ploeg van trainer Dick Advocaat. Maar Van Bronckhorst bestempelt de club uit Oekraïne als taaie tegenstander. ,,Het is een fysiek sterke ploeg die zal wachten op een foutje van ons'', zei hij.

Van Bronckhorst doet nog geen beroep op Eljero Elia, die is hersteld van een schouderblessure en afgelopen maandag speelminuten voor Jong Feyenoord maakte.