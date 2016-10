Trainersduo leidt Cambuur voorlopig

LEEUWARDEN - Sipke Hulshoff en Arne Slot zijn voorlopig de hoofdtrainers bij SC Cambuur. De eerstedivisionist zegt niet tot wanneer, maar wil de tijd nemen om een opvolger te vinden voor Rob Maas. Die werd zaterdag na tien competitiewedstrijden met tegenvallende resultaten ontslagen.

19-10-2016

Hulshoff, die in het bezit is van het hoogste trainersdiploma, en Slot waren de assistenten van Maas. Het duo verdeelt de taken rond de huidige nummer veertien van de Jupiler League.