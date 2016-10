Toestel Fenerbahçe maakt noodlanding

BOEDAPEST - Het vliegtuig dat de selectie van Fenerbahçe naar Manchester moest brengen, heeft woensdagmiddag in Hongarije een noodlanding gemaakt.

Door ANP - 19-10-2016, 15:59 (Update 19-10-2016, 15:59)

Piloten constateerden dat de druk in de cabine wegviel, als gevolg van scheuren in het raam van de cockpit. De Turkse club meldde op zijn twitteraccount dat een vogel tegen het raam was gevlogen.

Het toestel, met aan boord onder meer coach Dick Advocaat en spits Robin van Persie, was met de privéchartervlucht van maatschappij Borajet op weg voor het duel in de Europa League met Manchester United van donderdagavond. De clubs spelen in dezelfde poule als Feyenoord. Een ander toestel is onderweg om de voetballers later op woensdag naar Engeland te brengen.