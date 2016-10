Makkelie en Blom als videoscheidsrechter

ZEIST - Kevin Blom en Danny Makkelie zijn volgende week in het KNVB-bekertoernooi actief als videoscheidsrechter. Het experiment, dat vorige maand bij het bekerduel tussen Ajax en Willem II de officiële primeur beleefde, krijgt een vervolg bij de wedstrijd in de tweede ronde tussen Sparta Rotterdam en PSV dinsdag en een dag later bij Feyenoord - Excelsior.

19-10-2016

Bij het eerste duel is Makkelie de scheidsrechter en wordt hij vanuit de videowagen geassisteerd door Blom. In De Kuip zijn de rollen omgedraaid. Makkelie was in de eerste ronde ook al actief als video-arbiter, voor Blom is het de eerste keer.

De KNVB kreeg als pionier op het gebied van de videoscheidsrechter in juni van de FIFA te horen dat de bond komend seizoen live mocht gaan testen.