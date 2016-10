Ajax zonder Schöne en Tete naar Vigo

ANP Ajax zonder Schöne en Tete naar Vigo

AMSTERDAM - Ajax reist woensdag zonder Lasse Schöne en Kenny Tete naar Vigo, voor het groepsduel uit de Europa League met Celta de Vigo. Beide spelers hebben last van een voetblessure.

Door ANP - 19-10-2016, 10:47 (Update 19-10-2016, 10:47)

De wedstrijd in Noord-Spanje is het derde groepsduel. Ajax heeft de maximale score van zes punten na overwinningen op Panathinaikos en Standard Luik. Celta is tweede in groep G na een gelijkspel in België en winst op eigen veld tegen de Grieken.

De wedstrijd begint donderdag om 19.00 uur.