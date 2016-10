PSV wil stunten bij Bayern

MÜNCHEN - PSV moet woensdag vanaf 20.45 uur het beste uit zichzelf halen voor een stunt bij Bayern München in de Champions League. Een goed resultaat in Beieren zou een serie matige optredens in de eredivisie in één klap doen vergeten.

Door ANP - 19-10-2016, 4:38 (Update 19-10-2016, 4:38)

Het ligt voor de hand dat PSV tegen de kampioen van Duitsland weer voor een systeem met vijf verdedigers kiest. ,,Maar als we alleen verdedigen dan krijgen we zeker een tegentreffer'', zei trainer Phillip Cocu. ,,We moeten dus ook kijken hoe we de tegenstander aanvallend pijn kunnen doen.''

Bayern was de laatste weken net als PSV niet in beste doen. Voor trainer Carlo Ancelotti telt alleen de winst tegen de beste club van vorig seizoen in de eredivisie. ,,Ik hoef geen spelers te wisselen. We moeten alleen onze instelling veranderen.''

Volgens Ancelotti kan Arjen Robben het hele duel tegen PSV spelen. Zijn collega Cocu kan weer een beroep doen op Andrés Guardado en Nicolas Isimat-Mirin. Bayern staat na twee duels tweede in de poule, met drie punten minder dan Atlético. PSV heeft net als Rostov voorlopig één punt.