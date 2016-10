Real jubileert tegen Legia

MADRID - Voor Real Madrid is de krachtmeting met Legia Warschau in de Champions League dinsdagavond een jubileumduel. Het is de vijfhonderdste Europese ontmoeting in de roemruchte geschiedenis van de Spaanse topclub. Real voetbalt dinsdagavond voor de vierhonderdste keer in de Europa Cup 1 of Champions League.

Door ANP - 18-10-2016, 20:47

Alleen aartsrivaal Barcelona was vaker Europees actief. De kampioen speelt woensdagavond tegen Manchester City haar 528e Europese duel.

Cristiano Ronaldo, aanvaller van Real, staat dinsdagavond voor een mijlpaal. Hij is nog twee doelpunten verwijderd van zijn honderdste goal in een Europese wedstrijd.