ANP Janssen in basisteam Spurs

LEVERKUSEN - Vincent Janssen mag het dinsdagavond in de Champions League laten zien bij Tottenham Hotspur. De aanvaller van Oranje begint als basisspeler aan de uitwedstrijd tegen Leverkusen. De voormalige topscorer van AZ wacht in de Premier League en de Champions League nog op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. Janssen had zaterdag tegen West Bromwich Albion (1-1) ook een basisplaats bij de Spurs.

Door ANP - 18-10-2016, 19:52 (Update 18-10-2016, 20:05)

In groep E van de Champions League staat Tottenham tweede met drie punten, een punt minder dan AS Monaco. Leverkusen neemt met twee punten de derde plek in.

Sporting Portugal start in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund met Bas Dost en Marvin Zeegelaar in het basisteam. De Duitse ploeg leidt in poule F met vier punten, evenveel als Real Madrid. De titelhouder speelt thuis tegen Legia Warschau, dat nog puntloos is. Sporting staat derde met drie punten.

Club Brugge treedt met drie Nederlanders aan in de thuiswedstrijd tegen FC Porto. Het zijn Ricardo van Rhijn, Stefano Denswil en Ruud Vormer. De Belgische ploeg staat nog op nul punten in groep G. Porto heeft één puntje. Leicester, dat thuis tegen Kopenhagen speelt, is koploper met zes punten.