ANP Leicester is Mendy voorlopig kwijt

LONDEN - Leicester City moet het een week of vijf doen zonder middenvelder Nampalys Mendy. De Fransman, afgelopen zomer overgekomen van Nice, heeft een enkeloperatie ondergaan, meldde zijn trainer Claudio Ranieri. De 24-jarige Mendy viel bij zijn debuut in de Premier League tegen Arsenal uit nadat hij ongelukkig terecht was gekomen.

Door ANP - 18-10-2016, 11:37 (Update 18-10-2016, 11:37)

De klachten bleven en nu heeft de middenvelder tijdens een training ook nog een breukje in zijn enkel opgelopen. ,,Hij heeft een kleine ingreep ondergaan. Ik weet niet hoe lang het herstel duurt, maar ik denk een week of vier, vijf'', zei Ranieri op de website van de titelverdediger, die dinsdag in de Champions League Kopenhagen ontvangt.