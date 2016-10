Blessure Alderweireld valt mee

ANP Blessure Alderweireld valt mee

LEVERKUSEN - Toby Alderweireld heeft zaterdag waarschijnlijk geen zware blessure opgelopen in het uitduel van zijn club Tottenham Hotspur bij West Bromwich Albion (1-1). ,,Hij kreeg een harde trap tegen zijn been, maar het gaat inmiddels een stuk beter'', vertelde trainer Mauricio Pochettino maandag op een persconferentie voor het uitduel van zijn ploeg met Bayer Leverkusen in de Champions League. ,,Hopelijk vormt het geen probleem de komende weken.''

Door ANP - 17-10-2016, 19:38 (Update 17-10-2016, 19:38)

Alderweireld werd zaterdag met een brancard van het veld gedragen. Pochettino vreesde aanvankelijk voor een zware blessure. De oud-verdediger van Ajax is maandag ook niet met zijn ploeg naar Leverkusen gereisd. ,,Hij laat zich verder onderzoeken'', vertelde Pochettino. ,,Maar we verwachten dat het meevalt.''