Mogelijk matchfixing bij Litouwen - Malta

VALLETTA - De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Litouwen en Malta is vorige week dinsdag mogelijk gemanipuleerd door gokkers. Dat heeft voorzitter Norman Darmanin Demajo van de voetbalbond van Malta maandag op een persconferentie verteld.

Door ANP - 17-10-2016, 19:24 (Update 17-10-2016, 19:24)

Bij een tussenstand van 0-0 na een uur spelen hebben gokkers veel ingezet op een overwinning met twee doelpunten verschil voor Litouwen. Malta verloor uiteindelijk met 2-0 door twee doelpunten in het laatste kwartier van het duel.

De nationale voetbalploeg van Malta raakte in december 1983 in opspraak toen de ploeg met 12-1 verloor van Spanje. Daardoor miste Oranje op doelsaldo het EK van 1984 in Frankrijk. Volgens veel Nederlanders liet Malta zich destijds niet manipuleren door gokkers maar zou de ploeg zich hebben laten omkopen door Spanje. Die beschuldigingen zijn echter nooit bewezen.