Engelse bondscoach mag niet bijverdienen

LONDEN - De nieuwe bondscoach van de nationale voetbalploeg van Engeland mag geen geld meer verdienen met nevenactiviteiten. ,,Hij moet zijn brood uitsluitend verdienen als bondscoach van Engeland", vertelde voorzitter Greg Clarke van de Engelse voetbalbond FA maandag voor een parlementaire commissie.

Door ANP - 17-10-2016, 17:27 (Update 17-10-2016, 17:39)

Clarke verscheen maandag bij een commissie die in het leven was geroepen na het ontslag van Sam Allardyce. Deze bondscoach van Engeland werd vorige maand na 67 dagen alweer ontslagen na een geruchtmakende reportage van The Daily Telegraph. Hij zou smeergeld hebben willen aannemen voor transfers van voetballers.

Clarke benadrukte tijdens de hoorzitting dat de Engelse voetbalbond zorgvuldig te werk is gegaan met de aanstelling van Allardyce. De ontslagen bondscoach stond in 2006 ook al ter discussie. Volgens de BBC had hij als trainer van Bolton Wanderers verdiend aan transfers van spelers. ,,Maar daar is niets van gebleken'', zei Clarke.

De Engelse voetbalploeg staat op dit moment onder leiding van interim-trainer Gareth Southgate. De FA is nog op zoek naar een opvolger voor Allardyce. Volgens Clarke gaat de voorkeur uit naar een Engelse trainer.