Robben wil weer eens winnen met Bayern

MÜNCHEN - In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PSV wil Arjen Robben zich geen crisis laten aanpraten. Dat zei de vleugelaanvaller van Bayern München na drie wedstrijden zonder overwinning.

Door ANP - 17-10-2016, 14:10 (Update 17-10-2016, 14:10)

Woensdag wacht PSV in de Champions League en Robben weet dat er in Zuid-Duitsland enige spanning heerst door het uitblijven van zeges. ,,Het stoort ons dat we de laatste drie wedstrijden niet gewonnen hebben. Tegenstanders denken nu misschien dat er bij ons iets te halen valt. Dat gevoel moeten we snel wegnemen", aldus Robben, die tussen 2001 en 2004 56 wedstrijden speelde voor de club uit Eindhoven.

Robben hoopt woensdag van waarde te zijn voor de Beierse ploeg. Afgelopen zaterdag scoorde de aanvaller al na tien minuten in de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-2). Tegen PSV kan Bayern München geen beroep doen op de geblesseerden Franck Ribéry en Arturo Vidal.

Verdediger Mats Hummels is er wel bij en vindt dat Bayern aan haar stand verplicht is om te winnen van PSV. ,,We moeten deze thuiswedstrijd winnen zodat we verder afstand nemen van plaats drie en niet nog meer in de penarie raken." Hummels weet wat er te doen staat woensdag: ,,We zullen tegen PSV vanaf de eerste minuut anders voor de dag moeten komen. De individuele kwaliteiten zijn er, als we dat combineren met de juiste mentaliteit en passie zijn we erg sterk."

Bayern München opende met een ruime zege op Rostov, maar verloor bij Atlético Madrid. PSV wacht nog op de eerste overwinning in groep D na de nederlaag tegen Atlético Madrid en het gelijkspel bij Rostov.