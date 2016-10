AC Milan klimt naar derde plaats

VERONA - In tegenstelling tot stadgenoot Inter is AC Milan met een goede serie bezig in de Serie A. De ploeg van trainer Vincenzo Montella won zondagavond met 3-1 bij Chievo. Daardoor steeg Milan naar de derde plek op de ranglijst, met evenveel punten als nummer twee AS Roma en vijf punten minder dan koploper Juventus.

Door ANP - 16-10-2016, 23:11 (Update 16-10-2016, 23:11)

AC Milan kwam vlak voor de rust op voorsprong door een treffer van de Slowaak Juraj Kucka. M'Baye Niang verdubbelde in de eerste minuut van de tweede helft de marge waarna Milan echter nog geen gewonnen wedstrijd speelde. Verder dan een doelpunt van Valter Birsa kwam de thuisclub echter niet. In de extra tijd besliste een eigen doelpunt van Dario Dainelli het duel in Verona. Bij Chievo viel Jonathan de Guzman in de 65e minuut in.

AC Milan behaalde uit de laatste vijf competitieduels dertien punten.