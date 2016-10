Celta de Vigo hard onderuit

VILLARREAL - Celta de Vigo heeft donderdag in de Europa League thuis tegen Ajax iets goed te maken. De Spaanse middenmoter ging zondagavond op bezoek bij subtopper Villarreal hard onderuit: 5-0. Celta had de voorgaande drie competitieduels gewonnen.

Door ANP - 16-10-2016, 23:10 (Update 16-10-2016, 23:10)

De defensie van Celta, dat twee weken geleden thuis nog met 4-3 won van Barcelona, rammelde in de eerste helft al aan alle kanten. Binnen een kwartier leidde de thuisploeg met 2-0 dankzij twee treffers van Roberto Soriano. Cedric Bakambu tilde nog voor de rust de stand naar 3-0.

Na de pauze hield de malaise bij Celta aan. Met een eigen doelpunt zorgde Daniel Wass voor 4-0 waarna Manu Trigueros de eindstand op 5-0 bepaalde. Bij Celta ontbrak aanvaller John Guidetti (ex-Feyenoord) door een enkelblessure.

In groep G van de Europa League is Celta de Vigo met vier punten uit twee duels nog ongeslagen. Ajax leidt in de poule met zes punten.