ANP Wolfsburg is winnen even verleerd

WOLFSBURG - VfL Wolfsburg is het winnen even verleerd in de Bundesliga. Met Jeffrey Bruma in de basisformatie verloor de club zondag voor eigen publiek ook van RB Leizpig (0-1). Emil Forsberg maakte het enige doelpunt. Hij miste ook nog een strafschop.

Door ANP - 16-10-2016, 19:55 (Update 16-10-2016, 19:55)

RB Leipzig klom naar de derde plaats van de ranglijst, met net zoveel punten als nummer twee 1. FC Köln. Het verschil met koploper Bayern München bedraagt slechts twee punten. VfL Wolfsburg wacht nu al zes competitiewedstrijden op een zege. De club, vorig seizoen nog tegenstander van PSV in de Champions League, gaat op dit moment als nummer veertien van Duitsland door het leven.