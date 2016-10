Ajax moet vaker scoren van Bosz

DEN HAAG - Trainer Peter Bosz noemde zondag de uitslag van het uitduel van Ajax met ADO Den Haag (2-0) een magere afspiegeling van wat hij op het speelveld had gezien. ,,We moeten veel vaker scoren'', zei de coach van de club uit de hoofdstad.

Door ANP - 16-10-2016, 19:50 (Update 16-10-2016, 19:50)

De opvolger van Frank de Boer genoot bij vlagen van zijn ploeg in Den Haag. ,,We controleerden de wedstrijd en domineerden", zei hij. ,,Maar we leden wel af en toe te makkelijk balverlies. Daarom hebben we nog één of twee kansjes weggegeven."

Vooral Bertrand Traoré was gemakzuchtig. ,,Soms moet je de bal makkelijk laten gaan. Dan weten ze het helemaal niet waar ze het moeten zoeken. Als je een tegenstander door de benen blijft spelen, dan loop je ook het risico dat je getrapt wordt'', stelde Bosz.

Toch bleef ADO Den Haag onmachtig tegen Ajax. ,,Maar dat zegt ook iets over ons spel'', zei Bosz. ,,We hebben ze weinig kans gegeven om er een spannende wedstrijd van te maken."