Inter opnieuw onderuit in Serie A

ANP Inter opnieuw onderuit in Serie A

MILAAN - Trainer Frank de Boer zakt met Inter in de Serie A steeds verder weg. De ploeg van de oud-Ajacied verloor zondag pijnlijk op eigen veld van middenmoter Cagliari (1-2). Vijf minuten voor tijd viel de beslissende goal. Inter-doelman Samir Handanovic werkte de bal in eigen doel en kreeg daardoor de treffer op zijn naam.

Door ANP - 16-10-2016, 17:17 (Update 16-10-2016, 17:17)

Smaakmaker Mauro Icardi miste namens Inter in de 26e minuut bij een stand van 0-0 een strafschop. Dankzij een treffer van João Mário kwam de thuisploeg in de 55e minuut alsnog op voorsprong. De gelijkmaker van Cagliari kwam daarna in de 71e minuut op naam van Federico Melchiorri waarna de Sloveense doelman van Inter de bezoekers aan de late overwinning hielp.

Door de gevoelige thuisnederlaag zakte Inter in de Serie A naar de elfde plek. De stagnerende ploeg van De Boer pakte uit de laatste drie competitieduels slechts één punt.