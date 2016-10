Nijland baalt van deel eigen aanhang

GRONINGEN - Directeur Hans Nijland van FC Groningen baalt van het wangedrag van een deel van de aanhang van zijn club zaterdag tijdens het verloren duel met Heerenveen (0-3). Na de derde treffer van de bezoekers uit Friesland betrad een boze fan van de thuisclub het speelveld. Andere teleurgestelde supporters gooiden voorwerpen op de grasmat. ,,Dit was echt waardeloos'', zei Nijland voor de camera van FOX Sports.

,,Verliezen kan gebeuren", vervolgde Nijland. ,,En tegen Heerenveen is verliezen extra vervelend'', doelde hij op de sentimenten die bij de noordelijke derby komen kijken. ,,Maar wat er daarna gebeurde, is slecht en dat doet pijn. Ik heb na de verhuizing naar dit stadion nog niet meegemaakt dat een supporter het veld betreedt. Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit een zwarte dag voor FC Groningen is. Niet zo zeer om de nederlaag, maar om het gedoe eromheen. Dit hoort niet bij FC Groningen, ophouden met die flauwekul.''