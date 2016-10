FC Utrecht heeft na rust geen kind aan Eagles

UTRECHT - FC Utrecht werkt zich langzaam omhoog in de eredivisie. De ploeg van coach Erik ten Hag was zaterdag op eigen veld te sterk voor Go Ahead Eagles, al had het daar voor rust nog niet de schijn van. Maar nadat Giovanni Troupée de Utrechters met een gelukje kort voor de pauze op voorsprong had gebracht, was het verzet van de Eagles gebroken en liep de thuisploeg uit naar 3-0. Het was pas de tweede zege van het seizoen.

Door ANP - 15-10-2016, 20:27 (Update 15-10-2016, 20:27)

De beste kansen in de eerste helft waren voor Go Ahead dat brutaal ten aanval trok en de meute in de Galgenwaard, waar voor de duizendste keer een eredivisiewedstrijd werd gespeeld, stil kreeg. Marcel Ritzmaier zag zijn inzet net voorlangs het doel van Robbert Ruiter verdwijnen, Sander Duits miste uit een corner van dichtbij.

De openingstreffer kwam uit de lucht vallen en was grotendeels de verdienste van Sébastien Haller. De Fransman schoot in de 41e minuut uit de draai knap in. Doelman Theo Zwarthoed redde stompend waarna de bal via de knie van Troupée met een boogje in het doel verdween.

Richairo Zivkovic stond aan de basis van de tweede Utrechtse treffer, kort na de pauze. De Ajax-huurling kwam op aangeven van Haller vrij voor Zwarthoed, stiftte tegen de lat waarna de Duitser Rico Strieder van dichtbij attent reageerde: 2-0.

Zivkovic onderscheidde zich, in een inmiddels weer luidruchtige atmosfeer, in de 65e minuut nogmaals. Opnieuw Haller bediende hem knap waarna een lange rush vanaf de middenlijn werd afgerond met een schuiver in de rechterhoek. Het was zijn derde treffer van het seizoen.

Dankzij de overwinning, de tweede na die op Sparta van drie weken geleden, passeerde FC Utrecht de Eagles op de ranglijst.