Barcelona viert rentree Messi met ruime zege

BARCELONA - Lionel Messi keerde zaterdag als invaller na een kleine vier weken blessureleed terug bij FC Barcelona. De Argentijnse sterspeler scoorde meteen en hielp daarmee zijn ploeg aan een ruime zege op Deportivo la Coruña: 4-0. Messi, hersteld van een liesblessure, kwam kort na rust in het veld. Zijn ploeg had op dat moment al een veilige 3-0-voorsprong.

Door ANP - 15-10-2016, 18:15 (Update 15-10-2016, 18:15)

Rafinha had de thuisclub met twee doelpunten op weg geholpen. Luis Suárez maakte er voor rust al 3-0 van, waarna de toeschouwers in de 55e minuut hun held met luid applaus konden begroeten. Kort erna viel bij Deportivo Ryan Babel in. Die ploeg moest na 65 minuten met tien man verder nadat aanvoerder Laure de rode kaart kreeg na een slaande beweging richting Neymar. Messi ontving in de slotminuut nog geel wegens praten.