ANP Stekelenburg stopt twee strafschoppen

MANCHESTER - Maarten Stekelenburg presenteerde zich zaterdag als een heuse penaltykiller in het doel van Everton. De nieuwe eerste keeper van het Nederlands elftal stopte in de uitwedstrijd bij Manchester City maar liefst twee strafschoppen. Hij dook eerst een inzet vanaf elf meter van Kevin De Bruyne uit zijn doel. Stekelenburg voorkwam in de tweede helft ook dat Sergio Agüero een strafschop benutte.

Door ANP - 15-10-2016, 17:50 (Update 15-10-2016, 17:50)

Een kwartier voor het einde houden City en Everton elkaar nog in evenwicht (1-1).