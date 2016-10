Sevilla grijpt koppositie in Spanje

LEGANÉS - Sevilla heeft zaterdag, in ieder geval voor even, de koppositie veroverd in de Spaanse La Liga, eerder bekend als Primera División. Sevilla won zaterdag bij Leganés met 3-2 en kwam daardoor op zeventien punten uit acht duels. Alleen Atlético Madrid en Real Madrid kunnen dat aantal deze speelronde nog overtreffen. Beide ploegen komen zaterdagavond in actie.

Door ANP - 15-10-2016, 15:05 (Update 15-10-2016, 15:05)

Sevilla leidde na ruim een uur comfortabel met 2-0 dankzij Franco Vazquez en Samir Nasri. Maar door doelpunten in de 67e (Timor) en de 69e minuut (Alexander Szymanowski) leek de nieuwkomer op het hoogste niveau van Spanje alsnog voor een punt te gaan. Invaller Pablo Sarabía werd echter vijf minuten voor tijd de matchwinnaar voor Sevilla.