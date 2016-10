Gerbrands weg als toezichthouder ECV

EINDHOVEN - Toon Gerbrands zegt zijn functie als toezichthouder bij de Eredivisie CV op. De algemeen directeur van PSV bevestigde zaterdag het bericht in De Telegraaf waarin hij toelicht dat zijn werkwijze niet langer past bij zijn rol bij de ECV, de overkoepelende organisatie van de achttien eredivisie-clubs.

Door ANP - 15-10-2016, 12:52 (Update 15-10-2016, 12:52)

,,Ik sta ergens voor, voor de topsportgedachte, voor de beste mensen op de beste plaatsen. Maar omdat het te veel ging schuren, heb ik besloten zelf op te stappen'', zei Gerbrands, die als commissaris van de ECV zitting had in de rvc van FOX. Ook die functie legt hij neer. De Eredivisie CV moet nu op zoek naar twee nieuwe toezichthouders, want donderdag stapte Henk Kivits al op omdat hij geen vertrouwen meer voelde van de clubs.