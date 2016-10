Marchisio na zes maanden terug bij Juventus

ANP Marchisio na zes maanden terug bij Juventus

TURIJN - Claudio Marchisio kan zaterdag voor het eerst sinds april weer voetballen. De middenvelder van Juventus liep in april een zware knieblessure op en zit nu voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de Italiaanse kampioen, die zaterdag Udinese ontvangt. ,,Van de week heeft Claudio tijdens een oefenwedstrijd meegedaan, en die rentree was veelbelovend'', zei trainer Massimiliano Allegri vrijdag. De 30-jarige Marchisio miste door de knieblessure het EK voetbal in Frankrijk.

Door ANP - 14-10-2016, 20:35 (Update 14-10-2016, 20:35)

De 16-jarige Moise Kean maakt zaterdag voor het eerst deel uit van de spelersgroep van Juventus. Allegri: ,,Hij is een erg groot talent. Als 16-jarige moet je meer ervaring krijgen in het ritme van speeldagen.''