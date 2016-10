Guidetti onzeker voor duel van Celta met Ajax

VIGO - John Guidetti weet nog niet of hij donderdag met Celta de Vigo in actie kan komen tegen Ajax in de Europa League. De Zweedse spits kampt met een enkelblessure.

Door ANP - 14-10-2016, 16:06 (Update 14-10-2016, 16:06)

Guidetti mist zondag de uitwedstrijd van zijn club tegen Villarreal in de Primera División. De medische staf van Celta de Vigo weet nog niet of hij maandag weer bij de groepstraining kan aansluiten.

Guidetti bewaart goede herinneringen aan Ajax. Hij scoorde op 29 januari 2012 drie keer voor Feyenoord in een thuisduel met de Amsterdamse club (4-2).