Gouden Bal wordt FIFA's Best

ANP Gouden Bal wordt FIFA's Best

ZÜRICH - De jaarlijkse verkiezing van de speler van het jaar krijgt bij de wereldvoetbalbond met ingang van 2017 het predikaat 'FIFA's Best' mee. Tijdens een gala op 9 januari in Zürich zal de prijs voor de eerste keer onder de nieuwe naam worden uitgereikt.

Door ANP - 14-10-2016, 14:17 (Update 14-10-2016, 14:57)

De FIFA werkte de afgelopen zes jaar samen met het Franse voetbaltijdschrift France Football om de beste speler van de wereld met de 'Gouden Bal' te huldigen. Het gerenommeerde magazine besloot echter vorige maand de FIFA te bedanken en terug te keren naar de eigen formule, met een winnaar die voor het einde van het kalenderjaar bekend is.

Het hoofdbestuur van de FIFA houdt op 9 en 10 januari in Zürich tevens vergaderingen. Daarbij zal een uitbreiding van het WK vanaf 2026 hoog op de agenda staan. De komende maanden zal de FIFA onderzoek laten verrichten naar de haalbaarheid van een toernooi met meer dan het huidige aantal van 32 deelnemers. Een WK met 40 en 48 landen behoort tot de mogelijkheden, al dan niet eerst nog met een voorronde.

WK 2026

Het WK van 2026 zal niet in Europa of Azië kunnen plaatsvinden. Het bestuur van de FIFA bepaalde vrijdag in Zürich dat die wereldtitelstrijd op een ander continent moet worden afgewerkt dan het WK van 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar). Dit beperkende besluit geldt alleen voor het WK van 2026.

Door de bestuurlijke maatregel lijken de Verenigde Staten als organiserend land de grote favoriet voor het WK van 2026. Canada en Mexico hebben ook al interesse getoond. Een gezamenlijke organisatie door verschillende gastlanden is volgens de FIFA ook mogelijk.