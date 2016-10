Vergoossen keert terug bij Roda JC

ANP Vergoossen keert terug bij Roda JC

KERKRADE - Oudgediende Sef Vergoossen gaat per direct als technisch adviseur aan de slag bij Roda JC. Volgens de Limburgse hekkensluiter in de eredivisie blijft de 69-jarige Limburger in elk geval tot het einde van dit seizoen werkzaam in zijn nieuwe rol in Kerkrade. De clubleiding hoopt dat de oud-trainer met zijn jarenlange ervaring en zijn kennis van Roda JC de club ,,het beslissende duwtje naar sportieve successen'' kan geven.

Door ANP - 14-10-2016, 7:23 (Update 14-10-2016, 7:23)

Vergoossen fungeerde tussen 1998 en 2001 als hoofdtrainer van Roda JC. Hij won met de club de KNVB-beker en plaatste zich voor Europees voetbal. Met KRC Genk en PSV veroverde Vergoossen de landstitel. Hij was ook nog trainer in Abu Dhabi en Japan. De afgelopen jaren was hij voornamelijk actief als analist in de voetballerij.