ANP FIFA onderzoekt gebaar PSG-verdediger Aurier

PARIJS - Verdediger Serge Aurier van Paris Saint-Germain blijft voor problemen zorgen. Nu is de FIFA een onderzoek gestart naar de international van Ivoorkust. Die zou zaterdag in een WK-kwalificatieduel met Mali bij het vieren van een doelpunt een 'keel-doorsnijgebaar' hebben gemaakt naar de fans. De wereldvoetbalbond meldde donderdag de zaak te gaan bekijken.

Door ANP - 13-10-2016, 23:24 (Update 13-10-2016, 23:24)

Aurier werd in september in Parijs nog door een rechtbank veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf omdat hij een agent zou hebben geslagen bij het verlaten van een nachtclub, een vonnis waartegen hij in beroep ging. Eerder viel hij op nadat hij op een filmpje zijn trainer en medespelers beledigde.

In het duel met Mali kwam hij ook positief in het nieuws nadat hij voorkomen had dat Mali-aanvaller Moussa Doumbia, die even buiten bewustzijn was na een botsing, zijn tong had ingeslikt. Hij kreeg alle lof voor zijn 'levensreddende' actie, maar bleek zich in het duel ook van een mindere kant te hebben getoond.