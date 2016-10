Infantino: besluit over groter WK in januari

ZÜRICH - Een WK voetbal met nog veel meer landenteams dan de huidige 32 komt steeds dichter bij. Een besluit over een uitbreiding naar mogelijk zelfs 48 deelnemers wordt volgens Gianni Infantino eind januari genomen. ,,Het is nog onderwerp van intensieve discussies, een beslissing valt bij de eerstvolgende vergadering in januari'', zei de baas van wereldvoetbalbond FIFA donderdag in Zürich.

Door ANP - 13-10-2016, 22:28 (Update 13-10-2016, 22:28)

,,Er is nog veel werk aan de winkel, maar we hebben goede gesprekken gehad'', verklaarde Infantino, die in zijn campagne om voorzitter van de FIFA te worden een WK met veertig teams beloofde. Vorige week sprak hij tijdens een lezing voor studenten over een toernooiopzet met een voorronde met 32 landen waaruit zestien landen overblijven, die in een volgende groepsfase gezelschap krijgen van zestien geplaatste teams.