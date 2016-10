Petrovic wil echte mannen zien tegen Ajax

DEN HAAG - Trainer Zeljko Petrovic hoopt dat zijn spelers van ADO Den Haag zich zondag kunnen afsluiten van alle emoties die bij een thuiswedstrijd tegen Ajax komen kijken. De oefenmeester beseft dat de krachtmeting voor de supporters van zijn club als wedstrijd van het jaar geldt. ,,Maar wij benaderen deze wedstrijd als alle anderen", vertelde Petrovic donderdag op ADO TV.

Door ANP - 13-10-2016, 18:12 (Update 13-10-2016, 18:12)

,,Dat is op een manier dat we het duel kunnen winnen'', stelde Petrovic. ,,Daarvoor moeten we ons wel afsluiten voor de emotie die bij zo'n wedstrijd komt kijken. De buitenlandse jongens zullen die emotie minder ervaren dan de Haagse spelers. Die weten wat er op het spel staat. Hoewel de buitenlanders ook weten dat we tegen een grote club spelen. We moeten in ieder geval als mannen spelen om een kans te maken tegen Ajax.''

ADO mist Aaron Meijers, die voorlopig is uitgeschakeld met een knieblessure. Tom Trybull is geschorst voor het duel met de club uit Amsterdam.