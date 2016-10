Chelsea verruilt Adidas voor Nike

LONDEN - Chelsea neemt volgend seizoen een nieuwe kledingsponsor. De club uit Londen verruilt Adidas voor Nike.

Chelsea doet geen mededelingen over de omvang van de deal van zes jaar. De club spreekt wel over de grootste commerciële overeenkomst in de geschiedenis van de vereniging.

Volgens Engelse media krijgt Chelsea zo'n 76 miljoen euro per jaar van Nike. Adidas zou jaarlijks 38 miljoen euro overmaken.