AZ op volle sterkte tegen Vitesse

ALKMAAR - John van den Brom kan zaterdag tegen zijn oude club Vitesse beschikken over een volledig fitte selectie. De AZ-coach kan Ron Vlaar en Wout Weghorst, die terugkeren van een blessure, weer inzetten.

Door ANP - 13-10-2016, 15:51 (Update 13-10-2016, 16:03)

Op Levi Garcia na, die donderdagmiddag in Nederland terugkeerde nadat hij met Trinidad en Tobago na verlenging verloor van Martinique, had Van den Brom tijdens de besloten training de gehele selectie tot zijn beschikking.

,,Ik had de groep voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Sparta bij elkaar. Dat is de reden dat we vandaag afgezonderd trainden'', verklaarde hij donderdag voor de camera van AZ-TV.