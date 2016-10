Ook financieel succes PSV in 2015/2016

ANP Ook financieel succes PSV in 2015/2016

EINDHOVEN - Het voetbalseizoen 2015/2016 was niet alleen in sportief oogpunt een goed jaar voor PSV. De Eindhovenaren, die de landstitel veroverden en de achtste finales van de Champions League bereikten, boekten mede dankzij die resultaten een nettowinst van 4,3 miljoen euro. Dat was 1,3 miljoen euro hoger dan het seizoen ervoor, meldt PSV woensdag in een toelichting op de jaarcijfers.

Door ANP - 12-10-2016, 14:35 (Update 12-10-2016, 14:35)

De omzet kende een forse groei van 31 miljoen en bedroeg 95 miljoen euro. Die stijging is met name te danken aan de hogere inkomsten uit Europees voetbal en de recettes die daarbij geïnd werden. Aan de kostenkant viel een stijging van 7 miljoen euro te noteren, hoofdzakelijk door een versterkte spelersgroep en de hogere premies die moesten worden uitgekeerd als gevolg van de successen.

Over het aan- en verkoopbeleid resteerde een negatief saldo van 3,6 miljoen euro. Dat komt mede omdat bij de transfers van Jeffrey Bruma en Georginio Wijnaldum een deel van de opbrengst naar derden verdween.