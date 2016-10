Bondscoach China weg na nieuwe nederlaag

SHANGHAI - Gao Hongbo is opgestapt als bondscoach van China. De voetbaltrainer deed dat woensdag na de nederlaag van 2-0 in de WK-kwalificatie tegen Oezbekistan van een dag eerder. China is na vier speelronden laatste in groep A van het Aziatische kwalificatietoernooi met één punt en kan deelname aan het eindtoernooi in 2018 vergeten.

,,Ik heb voor de wedstrijd gesproken met het bestuur van de Chinese voetbalbond. We hebben afgesproken dat ik bij een slecht resultaat zou vertrekken'', aldus Hongbo, die tussen 2009 en 2011 ook al bondscoach was van China. Vorig seizoen liep hij in de eredivisie stage bij ADO Den Haag. Hongbo is een goede bekende van Hui Wang, de Chinese eigenaar van de Nederlandse club.

China wist zich tot dusverre pas één keer te plaatsen voor het WK. Dat was in 2002. Het land verloor toen de drie groepswedstrijden en wist niet te scoren.