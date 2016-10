Deense afgang in Kopenhagen

KOPENHAGEN - Denemarken heeft dinsdag zijn tweede nederlaag op rij geleden in de kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland. De ploeg van bondscoach Age Hareide beleefde een kleine afgang in Kopenhagen door met 1-0 te verliezen van Montenegro. De winnende goal viel in de 32e minuut en Fatos Beciraj was de maker.

Door ANP - 12-10-2016, 1:04 (Update 12-10-2016, 1:04)

Denemarken, dat zaterdag met 3-2 boog voor Polen, verhoogde in de tweede helft de druk op de Montenegrijnen, maar slaagde er niet in te scoren. Feyenoorder Nicolai Jörgensen viel in de slotfase nog in. Montenegro werd door de verrassende zege koploper in groep E met 7 punten.

Polen speelde in Warschau zonder zijn zwaar geblesseerde spits Arek Milik, maar het heeft met Robert Lewandowski voldoende klasse voorin. De aanvaller van Bayern München kopte zijn land diep in blessuretijd langs Armenië: 2-1. De Polen hebben evenveel punten als Montenegro, maar een minder doelsaldo.

Armenië, dat ruim een uur speelde met tien man, kwam achter door een eigen doelpunt van Hrayr Mkoyan. De ploeg herstelde vrijwel meteen die fout met de gelijkmaker door Marcos Pizelli.