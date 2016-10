Duitsers op rozen in WK-kwalificatie

HANNOVER - De Duitse voetballers denderen door richting het WK van 2018 in Rusland. De regerend wereldkampioen had dinsdag in Hannover geen enkele moeite met Noord-Ierland en won het kwalificatieduel met 2-0. Met de volle negen punten na drie wedstrijden en met geen enkel doelpunt tegen kan bondscoach Joachim Löw zich in alle rust gaan voorbereiden op het verdedigen van de wereldtitel.

Door ANP - 11-10-2016, 23:04 (Update 11-10-2016, 23:04)

De 'Mannschaft' had de wedstrijd vanaf het begin onder controle. Julian Draxler kreeg in de 13e minuut de ruimte om aan te leggen voor een schot en plaatste dat rechts in de hoek buiten het bereik van doelman Michael McGovern. Ook de kopbal van Sami Khedira vier minuten later zag de Noord-Ierse sluitpost erin gaan zonder dat hij erbij kon.

Azerbeidzjan is tegen het eerste puntenverlies opgelopen. De ploeg van de Kroatische bondscoach Robert Prosinecki bleef bij Tsjechië steken op 0-0. Noorwegen nam pas laat afstand van San Marino (4-1).