ANP Engeland blijft op 0-0 steken in Slovenië

LJUBLJANA - Het Engelse elftal speelde dinsdag een belabberde wedstrijd in de WK-kwalificatie, maar deed niettemin goede zaken door met 0-0 gelijk te spelen bij Slovenië. De ploeg van interim-bondscoach Gareth Southgate behield de koppositie in groep F met 7 punten en zag concurrent Schotland afhaken. De Schotten gingen hard onderuit tegen Slowakije en verloren met 3-0.

Door ANP - 11-10-2016, 23:02 (Update 11-10-2016, 23:05)

Joe Hart was de grote man bij Engeland. Met name zijn reddingen voorkwamen een nederlaag, die zeker niet onverdiend zou zijn geweest. De Slovenen hadden verreweg de beste kansen in Ljubljana.

Al in het begin van de wedstrijd moest de doelman van Torino ingrijpen bij een levensgrote kans voor Roman Bezjak en zag hij meteen daarna Jasmin Kurtic tot zijn opluchting op de paal knallen. Meteen na rust was het alle hens aan dek voor het doel van Hart. Hij moest liefst drie keer een Sloveense inzet stuiten. De kopbal van Kurtic kon hij nog net tegen de lat tikken.

De meest besproken speler bij Engeland mocht na ruim zeventig minuten invallen. Vaste aanvoerder Wayne Rooney was door Southgate buiten de basis gehouden uit tactische overwegingen, maar Engeland miste duidelijk een leider. De ploeg speelde slordig en onsamenhangend. Rooney kreeg nog een kleine twintig minuten om het tij te keren, maar Slovenië bleef gemakkelijk overeind.

Slowakije had geen kind aan Schotland in Trnava. Robert Mak maakte de eerste twee doelpunten voor de thuisploeg, Adam Nemec scoorde de derde.

Litouwen boekte een 2-0-zege op Malta en klom naar de tweede plaats in de poule met 5 punten, evenveel als Slovenië. Litouwen, met Ernestas Setkus van ADO Den Haag op doel, sloeg in Vilnius laat in de wedstrijd toe. De treffers van Fiodor Cernych en Arvydas Novikovas vielen in het laatste kwartier.