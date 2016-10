Van Marwijk koploper na zege op Emiraten

JEDDAH - Bondscoach Bert van Marwijk heeft met Saudi-Arabië geprofiteerd van het gelijkspel van zijn grootste concurrenten Australië en Japan. De Nederlander zag eerder dinsdag Australië en Japan met 1-1 gelijkspelen en door de 3-0 zege op de Verenigde Arabische Emiraten gaan de Saudi's alleen aan kop in groep B van de Aziatische kwalificatie voor het WK van 2018.

Door ANP - 11-10-2016, 21:55 (Update 11-10-2016, 21:55)

Van Marwijk moest lang toezien hoe zijn spelers niet tot scoren kwamen. In de 66e minuut bracht hij Fahd Al Muwallad in het veld. Die had slechts zeven minuten nodig om de ban te breken. Zes minuten later was het weer raak, nu door Nawaf Al-Abed. In blessuretijd bracht Yahya Al-Shehri de eindstand op 3-0.

In dezelfde groep versloeg Irak Thailand met 4-0. Alleen de nummers een en twee uit de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2018 in Rusland. De nummer drie krijgt een herkansing in de play-offs.