FIFA benoemt vrouw tot hoofd vrouwenvoetbal

ZÜRICH - De wereldvoetbalbond FIFA heeft dinsdag een vrouw aangesteld als baas van de nieuw ingestelde afdeling voor het vrouwenvoetbal. Het is de Nieuw-Zeelandse Sarai Bareman. Zij is een voormalige international van Samoa en bekleedde een hoge functie binnen de voetbalfederatie van Oceanië.

Door ANP - 11-10-2016, 19:06 (Update 11-10-2016, 20:21)

Bareman had ook als enige vrouw zitting in de hervormingscommissie van de FIFA die eind vorig jaar tal van aanbevelingen deed om een einde te maken aan alle corruptieschandalen binnen de mondiale federatie.

Een van de aanbevelingen was meer vrouwen in de FIFA-top aan te stellen. ,,Sarai was een sterk pleitbezorger voor verandering binnen onze organisatie en meer specifiek het aanstellen van meer vrouwen in leidinggevende posities'', meldde de verklaring van de FIFA.

Bareman neemt als hoofd van de vrouwenvoetbaltak zitting in de directie van de FIFA. Ze begint op 14 november aan haar nieuwe functie.

De FIFA heeft ook al een vrouw als secretaris-generaal. Dat is de Senegalese Fatma Samoura.