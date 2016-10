Bernabéu krijgt uitschuifbaar dak

ANP Bernabéu krijgt uitschuifbaar dak

MADRID - Stadion Santiago Bernabéu van topclub Real Madrid krijgt een uitschuifbaar dak. De gemeente Madrid heeft dinsdag de renovatieplannen van de club deels goedgekeurd. Volgens verschillende Spaanse media gaat de verbouwing zo'n 400 miljoen euro kosten en nemen de werkzaamheden ruim drie jaar in beslag. Real verwacht dat de renovatie in de zomer van 2018 kan beginnen.

Door ANP - 11-10-2016, 15:26 (Update 11-10-2016, 15:26)

Een uitbreiding van het voetbalcomplex werd echter door de gemeenteraad afgewezen. Real wil Bernabéu moderniseren en had naast het dak ook plannen voor een hotel en winkelgalerij. De gemeenteraad stemde echter alleen in met een aanpassing van het bestaande complex. De vier iconische torens in elke hoek van het stadion moeten mogelijk wijken voor de plannen.

Sinds 2004 maakte de club uit Madrid zich al hard voor een uitschuifbaar dak.