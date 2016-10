André Silva zet Ronaldo even in de schaduw

ANP André Silva zet Ronaldo even in de schaduw

TÓRSHAVN - Niet Cristiano Ronaldo, maar de pas twintigjarige André Silva stal maandagavond de show bij Portugal. De spits van FC Porto leidde de Europees kampioen met drie doelpunten naar een klinkende zege op de Faeröer (0-6). ,,Ik heb hier geen woorden voor'', stamelde de uitblinker in Tórshavn. ,,Scoren wil ik altijd, maar drie keer in één wedstrijd had ik nooit durven dromen.''

Door ANP - 11-10-2016, 8:36 (Update 11-10-2016, 8:36)

De jarige bondscoach Fernando Santos, die zijn 62e verjaardag vierde, had Silva in de hoofdstad van de Faeröer voorin naast Ronaldo gezet. De spits van Porto maakte zijn uitverkiezing volledig waar. Tussen de 12e en 37e minuut tekende Silva in zijn vierde interland voor een zuivere hattrick. In de tweede helft liep de score verder op, onder meer dankzij één treffer van Ronaldo. ,,Of ik nu een basisplaats heb veroverd? Dat kan ik niet zeggen. We hebben veel goede spelers en de bondscoach beslist'', aldus de bescheiden Silva.

Portugal had vrijdag ook al met 6-0 gewonnen van Andorra en staat nu tweede in groep B achter Zwitserland, dat de volle score van negen punten uit drie duels heeft.